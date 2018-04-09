Станция метро «Невский проспект» с 11 апреля изменит режим работы

Лучшее в Петербурге

Пора на взлет: куда сходить в Петербурге в День космонавтики

Планетарии, спектакли и многочисленные выставки – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие места, которые стоит посетить в день первого полета человека в космос.

Искусство для народа: где в Петербурге послушать уличных музыкантов

Прогуливаясь по центру Северной столицы, невозможно не заметить уличных музыкантов, которые в летний сезон выходят на улицы города. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о наиболее популярных местах, где можно услышать кавер-версии хитов или инструментальную музыку, а порой даже отлично потанцевать.

Куда сходить в Петербурге в апреле

Попасть на насыщенный фестиваль «Велодень», посмотреть выставку к дню рождения няни Александра Пушкина, не пропустить концерт группы «Сплин» – самые интересные события середины весны в афише «Санкт-Петербург.ру».