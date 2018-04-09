Станция метро «Невский проспект» с 11 апреля изменит режим работы

Станция метро «Невский проспект» временно изменит режим работы с 11 апреля. Ограничения вступят в силу из-за установки кабин дежурного по вестибюлю, сообщили в пресс-службе городской подземки.
11 апреля
- вестибюль 1 (выход на Михайловскую улицу) открыт для входа и выхода с 07:00, время закрытия на вход – 00:28, на выход – 00:50;
- вестибюль 2 (выход на канал Грибоедова) открыт для входа и выхода с 05:36, закрывается на вход и выход в 23:00.
12 и 13 апреля
- вестибюль 1 открыт с 05:36, время закрытия на вход – 00:28, на выход – 00:50;
- вестибюль 2 открыт с 07:00, на вход и выход закрывается в 23:00.
14 апреля
- вестибюль 1 открыт с 05:36, закрыт с 23:00;
- вестибюль 2 открыт с 07:00, время закрытия на вход – 00:28, на выход – 00:50.
В пятницу, 13 апреля, Невский проспект будут поэтапно перекрывать из-за ремонта. Изменения продлятся до 13 мая.