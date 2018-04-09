В Петербурге 9 апреля потеплеет до +17 градусов

В Северной столице, по прогнозам синоптиков, 9 апреля ожидается хорошая погода. В региональном управлении МЧС сообщили, что петербуржцев в понедельник ждет повышение температуры воздуха до +17 градусов.



В городе будет облачно с прояснениями. Осадки прогнозируются только к концу дня, местами в Петербурге пойдет кратковременный дождь.



Скорость ветра на протяжении суток будет находиться на уровне от 4 до 9 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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