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В Петербурге 9 апреля потеплеет до +17 градусов

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© Фото: Instagram / @red__wyoming

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Весь день в городе будет сухо, но вечером местами ожидается кратковременный дождь.

В Северной столице, по прогнозам синоптиков, 9 апреля ожидается хорошая погода. В региональном управлении МЧС сообщили, что петербуржцев в понедельник ждет повышение температуры воздуха до +17 градусов.

В городе будет облачно с прояснениями. Осадки прогнозируются только к концу дня, местами в Петербурге пойдет кратковременный дождь.

Скорость ветра на протяжении суток будет находиться на уровне от 4 до 9 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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