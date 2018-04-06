Кем хотел стать Гагарин и сколько зарабатывают космонавты: что спрашивают в интернете про космос

«Яндекс» в преддверии грядущего Дня космонавтики изучил наиболее популярные запросы, связанные с космосом. В исследование попали данные за прошедшие 12 месяцев.

Чаще всего люди спрашивали, в каком году Юрий Гагарин совершил первый полет за пределы Земли. Почти такой же популярностью пользовался вопрос, как нарисовать космос.

Интересовались пользователи и названием фильма, «в котором конец света, но космонавты всех спасают» («Армагеддон», — прим.ред.), как стать космонавтом и размером их зарплаты.

Нередко в интернете пытались узнать информацию о личности Гагарина. Они спрашивали, как он приземлился после первого полета и кем хотел стать в детстве. Интерес людей также вызывали обстоятельства смерти космонавта и причины, «почему Гагарина отправили в космос именно в День космонавтики».

В сети выясняли, на какой планете, кроме Земли есть жизнь, где родился Супермен и какие планеты посетил Маленький принц из одноименного произведения Антуана де Сент-Экзюпери.

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Сотрудники «Яндекса» сравнили интерес пользователей к полетам на Марс и на Луну. Больше всего про спутник Земли спрашивали 12 апреля, в День космонавтики, а про Красную планету — 15 марта 2018 года, когда президент России Владимир Путин анонсировал российскую миссию на марс 2019 года.

«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое — это совсем скоро — в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», — заявил глава РФ во второй части фильма Андрея Кондрашова «Путин».

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