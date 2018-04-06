Петербургские улицы «тонут» из-за талого снега. Из-за резкого потепления объем сточных вод за сутки вырос почти в 2,5 раза.

В среднем, объем стоков за 24 часа составляет почти 2 млн кубометров, но 5 апреля он вырос до 4,9 млн кубометров. Система водоотведения города оказалась на пике нагрузки, сообщили в пресс-службе Водоканала.

В парковых зонах Северной столицы из-за больного количества снега значительно повысился объем талых вод. В связи с этим жители Северной столицы за полтора дня 271 раз обращались на горячую линию.

Для оперативного реагирования работают 72 бригады, пять из которых дежурят круглосуточно. В Водоканале подчеркнули, что в ближайшее время ситуация в городе нормализуется.

В пятницу, 6 апреля, в Петербурге затопило часть Пискаревского проспекта. В районе дома №144 нет ливневки и подземных сетей, поэтому вода поднялась до уровня обочины.

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