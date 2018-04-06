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За апрель в Петербурге высадят больше 5 тысяч деревьев

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© Фото: gov.spb.ru

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Почти половину растений высадят по время апрельского месячника по благоустройству.

На улицах и в парках Петербурга в 2018 году высадят почти 11 тыс. деревьев и 162 тыс. кустарников. В комитете по благоустройству сообщили, что около половины растений займут свое место в апреле, а другая часть – осенью.

Для города на Неве специалисты выбирают деревья и кустарники на основе опыта ландшафтных архитекторов за последние три века. В основном делают ставку на представителей флоры, которые смогут выдержать непростой петербургский климат.

В Смольном отметили, что Северная столица постоянно пополняется новыми видами растений. За последнее время такими «новичками» стали клен Глобозум, дуб красным, тополь пирамидальный.

Представители комитета по благоустройству добавили, что при посадке растений в исторических садах и парках используются схемы, согласованные с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников.

В четверг, 5 апреля, зеленые зоны города начали приводить в порядок после зимы. На несколько недель для посетителей закрыли Таврический сад, Казанский сквер, Екатерининский сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли, Никольский сад, Юсуповский сад и сад дворца Юсуповых.

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