Петербуржцев 7 апреля ждет штормовой ветер и снег

В Северную столицу в субботу, 7 апреля, вернется снег. Синоптики прогнозируют непогоду на протяжении всего дня, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

Утром и ночью в Петербурге ожидаются осадки, в том числе мокрый снег. Днем будет сухо, но скорость порывов ветра достигнет 15-20 м/с.

В ночь на 7 апреля температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов, позднее потеплеет до +7 градусов.

По данным синоптиков, в субботу будет облачно с прояснениями, атмосферное давление днем начнет расти.

В МЧС предупредили петербуржцев о сложной обстановке на дорогах в первой половине суток.

В четверг, 5 апреля, в городе на Неве потеплело до +12 градусов. Из-за хорошей погоды в Ботаническом саду распустились первые цветы, а в Ленинградском зоопарке после долгой зимы проснулись сурки Ижорик и Августина.

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