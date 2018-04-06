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Сергей Скрипаль вышел из критического состояния после отравления

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© Фото: Flickr / Will

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Экс-разведчик быстро идет на поправку, рассказали сотрудники госпиталя, где находится Скрипаль.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в марте в Великобритании, вышел из критического состояния. Об улучшении его здоровья рассказала медицинский директор окружного госпиталя Солсбери Кристин Бланшард.

Сотрудник учреждения заявила, что Скрипаль хорошо отзывается на лечение. Бланшард подчеркнула, что экс-разведчик быстро идет на поправку.

Она прокомментировала состояние Юлии Скрипаль, которая была отравлена вместе с отцом. Директор госпиталя заявила, что самочувствие девушки улучшается с каждым днем, но неизвестно, когда она сможет покинуть больницу.

«Любые спекуляции о том, когда этот день наступит, – это только спекуляции», – передает «Интерфакс» слова Бланшард.

Накануне, 5 апреля, Юлия сделала первое заявление после того, как пришла в себя. Она поблагодарила всех, кто пожелал скорейшего выздоровления.

Скрипаль попросила окружающих уважать частную жизнь ее семьи в период восстановления и подчеркнула, что весь этот инцидент с отравлением сбивает с толку.

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Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, вместе с дочерью были отравлены веществом «Новичок» в Великобритании 4 марта. 

Сразу после инцидента Лондон возложил ответственность за проишествие на Россию, а глава МИД страны Борис Джонсон заявил, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина.

В качестве санкционной меры Великобритания выслала на родину 23 российских дипломата. Москва ответила симметричными действиями.

Через месяц после происшествия спецслужбы Великобритании заявили, что с большой степенью вероятности установили местонахождение лаборатории, где изготовили «Новичок». Они сообщили, что она находится на территории России, но точное расположение не уточняется.

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