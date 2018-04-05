В Ботаническом саду распустились первые цветы в Петербурге (ФОТО)

В Ботаническом саду имени Петра Великого с приходом тепла распустились первые цветы. Там распустились белоснежный подснежник, пролеска, весенник зимний и крокусы.

Сотрудники сада провели трансляцию в социальной сети «ВКонтакте», во время которой показали изменения в природе. Они подчеркнули, что цветение пока происходит только на Северном дворе, а целом процесс начался позже обычного.

«Это самое теплое место во всем городе, потому что внутренний двор оранжереи хорошо защищен от ветра. На припеке, именно здесь, появляются саммые ранние в городе цветы», — добавили работники.

Посетителей попросили быть осторожными при прогулке в саду. Необходимо ходить только по дорожкам, чтобы не навредить растениям.

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