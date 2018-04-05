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В Ботаническом саду распустились первые цветы в Петербурге (ФОТО)

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© Фото: vk.com/botsad_spb
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    В 2018 году цветение началось позже, чем обычно, из-за долгих холодов.

    В Ботаническом саду имени Петра Великого с приходом тепла распустились первые цветы. Там распустились белоснежный подснежник, пролеска, весенник зимний и крокусы.

    Сотрудники сада провели трансляцию в социальной сети «ВКонтакте», во время которой показали изменения в природе. Они подчеркнули, что цветение пока происходит только на Северном дворе, а целом процесс начался позже обычного.

    «Это самое теплое место во всем городе, потому что внутренний двор оранжереи хорошо защищен от ветра. На припеке, именно здесь, появляются саммые ранние в городе цветы», — добавили работники.

    Посетителей попросили быть осторожными при прогулке в саду. Необходимо ходить только по дорожкам, чтобы не навредить растениям.

    У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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