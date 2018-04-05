Россияне назвали 76 тыс. рублей «нормальным» доходом для семьи

Жители России назвали доход в 75,6 тыс. рублей достаточным для «нормального уровня жизни» средней семьи. Такую сумму назвали участники опроса исследовательского холдинга «Ромир», сообщило РИА «Новости».

Большая часть респондентов, 66%, считают, что для «нормальной» жизни хватает от 45 до 120 тыс. рублей. Почти каждая пятая семья назвала бюджет от 20 до 45 тыс., а 13% участников опроса заявили, что необходимо более 120 тыс. рублей.

Социологи отметили, что цифры, которые называли россияне в городах и селах, отличаются. В «миллионниках» назвали «нормальным» доход в 91,6 тыс. рублей для семьи из трех человек, а жители сельской местности — на 30 тыс. меньше.

Всего в опросе участвовали 1,5 тыс. человек в возрасте старше 18 лет.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.