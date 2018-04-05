Петербуржцев попросили не тревожить птичьи гнезда

Жителей Петербурга попросили внимательно отнестись к гнездам птиц, чтобы не потревожить жизнь пернатых. С конца марта в Северной столице начался период гнездования, сообщили в комитете по природопользования.

Горожан предупреждают, что места, в которых обитают птицы, могут выглядеть по-разному, а некоторые из них расположены на земле. Специалисты подчеркнули, что их нельзя трогать, как и самих птенцов.

Навредить гнездам могут не только люди, но и собаки. Четвероногих представителей крупных пород нельзя выгуливать без поводка и намордника. За нарушение предусмотрена не только административная и гражданско-правовая ответственность, но и уголовная.

Представители комитета по природопользованию отметили, что гулять с питомцами на территории городских лесов запрещено.

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