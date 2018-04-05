Открытие трех детсадов в Петербурге перенесли из-за проблем с подрядчиками

Комитет по строительству Смольного с начала 2018 года разорвал почти десять контрактов по строительству детских садов и других объектов.

Не неопределенный срок перенеслось открытие детсадов на улице Кораблестроителей и в Металлострое. Компания «Прогресс» занималась проектами с 2015 года, почти за три года она освоила 155 млн рублей. Сдача объектов несколько раз переносилась вплоть до начала 2019 года. Власти города, недовольные ситуацией, в ноябре 2017 года решили прервать отношения с подрядчиком, процесс завершился только в конце марта, сообщила «Фонтанка».

Вовремя не сдадут и детсад на Московском шоссе. Контракт с ООО СК «ЭТС» на 220 млн рублей был заключен осенью прошлого года, но компания несвоевременно приступила к работам. Планировалось, что объект будет готов к декабрю 2018 года, в настоящее время обсуждается перенос завершения строительства на осень 2019 года.

Строительная компания ЭТС потеряла и договоры на реконструкцию ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района. В общей сложности фирма в 2017 году заключила с фондом капстроительства и реконструкции четыре контракта на 1,2 млрд рублей, успев освоить часть суммы.

Комитет по строительству, помимо прочего, разорвал договоры на строительство психоневрологического интерната на Южном шоссе (подрядчик — ООО «Салаватнефтехимстрой-СПб»), станции скорой помощи в Пушкине («Оборонспецстрой»), пяти дорог в поселке Александровская («Дормет») и реконструкцию здания морга под Бюро судебной экспертизы на Екатерининском проспекте (ООО «Топаз»). Общая сумма разорванных контрактов составила более 3 млрд рублей, подрядчики выполнили работ примерно на 1,5 млрд рублей.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко не раз критиковал комитет за срыв сроков по социальным объектам. В 2017 году чиновники освоили только 14,6 млрд рублей из выделенных 25,3 млрд.