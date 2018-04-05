Эдита Пьеха отменила концерты из-за госпитализации

Певица и народная артистка СССР Эдита Пьеха отменила несколько ближайших выступлений из-за болезни. Накануне, 4 апреля, стало известно, что она была госпитализирована в городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге.

Изначально артистка рассказала, что она лечится из-за обострения бронхита. Позднее конфераньсе Николай Поздеев, работающий на концертах Пьехи, рассказал, что госпитализация связана с простудным заболеванием.

«Никакие ее опасения, что это бронхит или пневмония, не подтвердились. Скорее всего, завтра она уже будет дома», – передает «Интерфакс» его слова.

Несмотря на возможное скорое улучшение здоровья певицы, апрельские концерты, которые должны были пройти в Челябинске и Екатеринбурге, отменены.

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