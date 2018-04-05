В Петербурге 5 апреля ожидается потепление до +14 градусов

В Северную столицу, согласно прогнозам синоптиков, пришла весенняя погода. В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что температура воздуха в городе прогреется до +14 градусов.

Минувшей ночью в городе не было заморозков. Температура находилась на отметке от 3 до 5 градусов тепла.

В четверг ожидается облачная погода, днем прогнозируются прояснения. К вечеру в Петербурге ожидается кратковременный дождь.

Скорость ветра на протяжении суток будет находиться на уровне от 5 до 10 м/с. Днем атмосферное давление будет слабо понижаться.

В начале недели в Гидрометцентре сообщили, что хорошая погода в Северной столице сохранится примерно до середины апреля, после чего временно вернутся холода. К концу месяца погода станет практически летней.

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