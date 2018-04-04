  • 5 Апрель 2018
USD 05.04.2018 57.7646 +0.2271
USD ММВБ 00:05 0.0000  
EUR 05.04.2018 70.9580 +0.0373
EUR ММВБ 00:05 0.0000  
Нефть($) 04.04.2018 68.20 +0.07
Нефть(p) 04.04.2018 3939.55 +19.52

Картина дня: транспорт в пасхальную ночь, пожар в Москве, подключение «Новокрестовской»

Автор:


© Фото: Андрей Антипин / 1zoom.me

Темы дня

Как будет работать транспорт Петербурга в ночь на 8 апреля, что случилось в столичном ТЦ и как продвигаются работы на новой станции метро.

Наиболее обсуждаемой темой среды, 4 апреля, по версии системы «Монитор», стало изменение работы общественного транспорта в Петербурге в пасхальную ночь. Первыми об этом сообщили «Агентство Бизнес Новостей» (11:55), «Мой район» (12:00) и «Фонтанка» (12:20).

В ночь с 7 на 8 апреля городская подземка будет работать без перерыва. Жители и гости Северной столицы смогут воспользоваться всеми станциями метро, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 1 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

Для удобства горожан в Петербурге запустят ночные автобусы. Движение будет открыто по 11 маршрутам: №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154. С 00:00 до 06:00 автобусы будут ходить с интервалом в 30 минут.

Другой важной темой, в том числе на федеральном уровне, согласно «Монитору», оказался пожар в московском торговом центре «Персей для детей». Из петербургских СМИ быстрее всего о происшествии рассказали «Мой район» (13:15), «Деловой Петербург» и 47news.ru (13:20), «ЗакС.ру» (13:25).

Инцидент в столице России произошел в первом часу дня. Посетители торгового центра, которым владеет бизнесмен Борис Тритенко, были эвакуированы, но один сотрудник комплекса погиб. В МЧС сообщили, что мужчина перепутал выходы. В результате происшествия пострадали шесть пожарных.

Специалисты установили, что происшествие началось на одном из складов ткацкой фабрики, расположенных на пятом и шестом этажах комплекса, сообщили в Следственном комитете. Огонь распространился на площадь в 80 квадратных метров.

Криминалисты продолжают работать на месте пожара. Они изымают документацию и устанавливают личности владельцев помещений. Возбуждено уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности.

СМИ и общественность пристально следили за ситуацией в связи с недавней трагедией в Кемерово, унесшей жизни 64 человек.

Третьей актуальной темой, по данным «Монитора», стало подключение станции «Новокрестовская» к электроснабжению. Первыми об этом написали «Агентство Бизнес Новостей» (11:25), «Фонтанка» (12:00), «78.ру» (12:10).

Строящаяся станция «зеленой» ветки метро стала по постоянной схеме получать электричество. Рабочие в ближайшее время начнут пусконаладочные работы, связанные с испытанием эскалаторов и траволаторов, проведут проверку работ электросетей, подстанций и другого инженерного оборудования, подадут напряжение на контактный рельс, после чего запустят пробный поезд.

Власти Петербурга обещают открыть «Новокрестовскую» и «Беговую» 29 апреля во время футбольного матча «Зенит» – ЦСКА. Это будет первый тестовый матч на «Зенит-арене» к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Наиболее оперативными СМИ за сутки «Фонтанка», «Невские новости» и «Деловой Петербург».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в апреле

    Попасть на насыщенный фестиваль «Велодень», посмотреть выставку к дню рождения няни Александра Пушкина, не пропустить концерт группы «Сплин» – самые интересные события середины весны в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пасха в Петербурге: где отметить Воскресение Христово

    Православные Северной столицы 8 апреля отпразднуют главный день Воскресения Иисуса Христа. На пасхальной неделе пройдут выставки, концерты, мастер-классы и многое другое, точно не заскучать.

    читать далее →

    Когда работа – волк: топ-5 коворкингов в Петербурге

    Самые удобные коворкинги, где можно не только поработать, назначить встречу, решить дела, но и обменяться мнениями со специалистами из других областей, – в подборке «Санкт-Петербург.ру»

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Пожар по предписанию: каким образом торговые комплексы готовят ко встрече с огненной стихией

    Кто отвечает за срабатывание систем пожарной безопасности? Как и когда проверятся торговые центры? Насколько защищены посетители от огня?

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: рефинансирование кредита

    Корреспондент «Санкт-Петербург.ру», пройдя самостоятельно весь путь человека, решившего рефинансировать кредит, убедился: сомневаться не надо, надо действовать.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 заброшенных особняков Петербурга и окрестностей

    Заброшенные усадьбы, особняки и отели – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал пятерку увядающих, но все еще прекрасных и атмосферных зданий в городе на Неве и окрестностях.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.04.18
    Выбираем покрывало на кровать
    04.04.18
    «Зенит» в борьбе за ЛЧ
    30.03.18
    Женская одежда, погода и стиль
    26.03.18
    Сноуден в новостях блокчейн: получателя и отправителя в биткоин-транзакции можно отследить
    23.03.18
    Дневник чемпионата мира по хоккею 2018: кто станет победителем на этот раз
    23.03.18
    Дневник чемпионата мира по футболу 2018 – кто победит в первенстве на сей раз
    23.03.18
    Чемпионат мира по хоккею 2018 – дневник турнира
    23.03.18
    Чемпионат мира по футболу 2018 – дневник турнира

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram