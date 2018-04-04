Картина дня: транспорт в пасхальную ночь, пожар в Москве, подключение «Новокрестовской»

Наиболее обсуждаемой темой среды, 4 апреля, по версии системы «Монитор», стало изменение работы общественного транспорта в Петербурге в пасхальную ночь. Первыми об этом сообщили «Агентство Бизнес Новостей» (11:55), «Мой район» (12:00) и «Фонтанка» (12:20).

В ночь с 7 на 8 апреля городская подземка будет работать без перерыва. Жители и гости Северной столицы смогут воспользоваться всеми станциями метро, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 1 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

Для удобства горожан в Петербурге запустят ночные автобусы. Движение будет открыто по 11 маршрутам: №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154. С 00:00 до 06:00 автобусы будут ходить с интервалом в 30 минут.

Другой важной темой, в том числе на федеральном уровне, согласно «Монитору», оказался пожар в московском торговом центре «Персей для детей». Из петербургских СМИ быстрее всего о происшествии рассказали «Мой район» (13:15), «Деловой Петербург» и 47news.ru (13:20), «ЗакС.ру» (13:25).

Инцидент в столице России произошел в первом часу дня. Посетители торгового центра, которым владеет бизнесмен Борис Тритенко, были эвакуированы, но один сотрудник комплекса погиб. В МЧС сообщили, что мужчина перепутал выходы. В результате происшествия пострадали шесть пожарных.

Специалисты установили, что происшествие началось на одном из складов ткацкой фабрики, расположенных на пятом и шестом этажах комплекса, сообщили в Следственном комитете. Огонь распространился на площадь в 80 квадратных метров.

Криминалисты продолжают работать на месте пожара. Они изымают документацию и устанавливают личности владельцев помещений. Возбуждено уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности.

СМИ и общественность пристально следили за ситуацией в связи с недавней трагедией в Кемерово, унесшей жизни 64 человек.

Третьей актуальной темой, по данным «Монитора», стало подключение станции «Новокрестовская» к электроснабжению. Первыми об этом написали «Агентство Бизнес Новостей» (11:25), «Фонтанка» (12:00), «78.ру» (12:10).

Строящаяся станция «зеленой» ветки метро стала по постоянной схеме получать электричество. Рабочие в ближайшее время начнут пусконаладочные работы, связанные с испытанием эскалаторов и траволаторов, проведут проверку работ электросетей, подстанций и другого инженерного оборудования, подадут напряжение на контактный рельс, после чего запустят пробный поезд.

Власти Петербурга обещают открыть «Новокрестовскую» и «Беговую» 29 апреля во время футбольного матча «Зенит» – ЦСКА. Это будет первый тестовый матч на «Зенит-арене» к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Наиболее оперативными СМИ за сутки «Фонтанка», «Невские новости» и «Деловой Петербург».