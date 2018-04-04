С экстремизмом в СМИ будут бороться «народные дружины»

В России создадут «народные дружины» для борьбы с пропагандой экстремизма в СМИ и социальных сетях. К разработке мер власти приступят уже осенью, сообщили «Известия».

Во второй половине года пройдет Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности, на которой, предположительно, будет принят документ «Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму». После этого власти начнут работать над российским законом.

Руководителей СМИ обяжут проверять все редакционные материалы на предмет поддержки экстремизма и информации, свидетельствующей о подготовке преступлений. О каждом случае необходимо будет сообщать государственным органам. За нарушения издания могут не только оштрафовать, но и закрыть.

Профессор федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН Андрей Костогрызов заявил, что в стране нужно ужесточить ответственность за экстремистские «вбросы». Он полагает, что стоит ввести наказание для журналистов и изданий за публикации с недостоверной информацией.

Специалисты собираются усилить борьбу с кибератаками на государственные порталы. В качестве одного из методов предлагается дополнительная идентификация пользователей и регистрация из действий в интернете.

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