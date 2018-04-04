Храм в ЖК «Балтийская жемчужина» построят к 2021 году

В Петербурге подписали договор субаренды земельного участка в жилом комплексе «Балтийская жемчужина» под строительство храма Великомученика Дмитрия Солунского.

Вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин на своей странице во «ВКонтакте» написал, что подписи под документами оставили гендиректор ЗАО «Балтийская жемчужина» Ван Ляцзюнь и настоятель прихода храма иерей Сергей Кубывшин.

Строительство будет поделено на два этапа. В первом будет возведен духовно-просветительский центр с библиотекой и помещением для занятий детского хора и распределительная трансформаторная подстанция. Они будут готовы до 30 июня 2020 года.

В 2021 году во время второго этапа завершится строительство храма и благоустройство территории возле него. Албин назвал подписание документов «хорошим подарком накануне Пасхи» для православных и «всех веротерпимых жителей «Балтийской жемчужины».

«У Бога всего много: и для православных, и для неправославных», – отметил вице-губернатор. Он подчеркнул, что работа с китайскими партнерами укрепляет отношения двух государств.

Информация о строительстве объектов впервые появилась в 2016 году. Храм высотой в 45 метров планировалось возвести в память о жертвах авиакатастрофы над Синайским полуостровом. В октябре 2015 года в результате крушения самолета российской компании «Когалымавиа» погибли все 224 человека, находившихся на борту.

Жители «Балтийской жемчужины» протестовали против стройки. Они заявили, что появление мемориала вызовет «неоднозначную реакцию» петербуржцев. Противники строительства позднее отправили президенту России Владимиру Путину обращение, в котором просили запретить возведение храма.

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