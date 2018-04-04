ЗакС отказался запрещать курение на летних террасах, но поддержал штрафы для коммуналок

Депутаты Законодательного собрания Петербурга отказались запрещать курение на летних верандах кафе и ресторанов. Автором инициативы выступила «Единая Россия».

Предполагалось, что в Северной столице за курение будут введены штрафы в размере от 30 до 40 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и от 60 до 90 тыс. для юридических лиц.

Противники законопроекта отметили, что ограничение повлияет на прибыль заведений, что особенно сказалось бы во время Чемпионата мира по футболу. Они считают, что курильщики в таком случае «уйдут во дворы и скверы», что негативно скажется на горожанах.

За принятие документа проголосовали только три депутата. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что законопроект необходимо доработать.

Другую инициативу, связанную с ограничениями для курильщиков, парламентарии поддержали. Она проголосовали в первом чтении за введение штрафов за курение в коммунальных квартирах.

В настоящее время в Петербурге существует только запрет, не предусматривающий санкций. Депутаты предложили штрафовать нарушителей на сумму от 500 до 1500 рублей. В течение месяца будут подготовлены поправки к законопроекту.

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