Автобусы изменят маршруты из-за ремонта на Садовой

Общественный транспорт Петербурга временно изменит маршруты из-за реконструкции теплосети на Садовой улице.

В пресс-службе «Пассажиравтотранса» сообщили, что пассажирам придется потерпеть неудобства 7 и 8 апреля.

Автобус №49 при движении от Двинской улице будет идти по действующей трассе до Вознесенского проспекта, затем по Измайловскому проспекту, 1-й Красноармейской улице, Московскому проспекту, Садовой улице и далее по обычному маршруту.

В направлении от Финляндского вокзала транспорт будет идти до проспекта Римского-Корсакова, затем по Вознесенскому проспекту, Садовой улице, после чего вернется на маршрут.

Аналогичные изменения коснутся автобусов №50 и №181.

Работы на Садовой улице и Вознесенском проспекте начались во вторник, 3 апреля. Энергетики реконструируют тепломагистраль для предотвращения аварий во время следующего отопительного сезона.

Первый этап работ продлится по 20 апреля, второй пройдет с 30 июля по 25 октября.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.