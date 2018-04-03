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За март в Петербурге выпало рекордное количество снега

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© Фото: gov.spb.ru
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    В минувшем месяце из Северной столицы вывезли почти в десять раз больше снега, чем в 2017 году.

    За прошедший март в Петербурге выпало более 30 см осадков. Результат 2018 года превысил прошлогодний на 17 см. 

    В комитете по благоустройству сообщили, что в минувшем месяце из города вывезли почти в десять раз больше снега, чем в 2017 году.

    Всего в городе за март провели около 34 тыс. ночных и дневных смен снегоуборочной техники. Дворники отработали почти 40 тыс. смен. Во вторник, 3 апреля, улицы Петербурга убирают 1100 человек и 600 спецмашин.

    Зимний сезон у коммунальщиков официально завершается 15 апреля. С момента его начала в Северной столице вывезли 2,5 млн кубометров осадков.

    Дежурная служба комитета по благоустройству круглосуточно принимает звонки жителей города по телефону 314-60-13.

    Петербург с конца марта приводят в порядок к майским праздникам. Улицы начали отмывать от песка и зимней грязи. Особое внимание уделено Невскому, Лиговскому, Ленинскому и Московскому проспектам и другим наиболее загруженным магистралям.

    У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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