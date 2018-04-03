За март в Петербурге выпало рекордное количество снега

За прошедший март в Петербурге выпало более 30 см осадков. Результат 2018 года превысил прошлогодний на 17 см.

В комитете по благоустройству сообщили, что в минувшем месяце из города вывезли почти в десять раз больше снега, чем в 2017 году.

Всего в городе за март провели около 34 тыс. ночных и дневных смен снегоуборочной техники. Дворники отработали почти 40 тыс. смен. Во вторник, 3 апреля, улицы Петербурга убирают 1100 человек и 600 спецмашин.

Зимний сезон у коммунальщиков официально завершается 15 апреля. С момента его начала в Северной столице вывезли 2,5 млн кубометров осадков.

Дежурная служба комитета по благоустройству круглосуточно принимает звонки жителей города по телефону 314-60-13.

Петербург с конца марта приводят в порядок к майским праздникам. Улицы начали отмывать от песка и зимней грязи. Особое внимание уделено Невскому, Лиговскому, Ленинскому и Московскому проспектам и другим наиболее загруженным магистралям.

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