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В Петербурге к 5 апреля потеплеет до +12 градусов

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© Фото: Instagram / @maria_dolbish

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В середине месяца в город вернутся холода, но к концу апреля погода станет практически летней.

Погода в Петербурге уже во второй половине недели станет весенней. По данным городского Гидрометцентра, в четверг, 5 апреля, столбик термометра поднимется до отметки в 12 градусов. 

Несмотря на тепло, по ночам температура будет падать ниже нуля. Примерно в середине месяца в Северной столице похолодает, однако к концу месяца петербуржцам обещают возвращение хорошей погоды. 

Во вторник, 3 апреля, в городе объявлен «желтый» уровень опасности из-за штормового ветра. Скорость его порывов достигает 15-17 м/с. 

На протяжении всего дня в Петербурге ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами возникает гололедица. Температура воздуха колеблется в районе нуля.

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