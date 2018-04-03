В Петербурге к 5 апреля потеплеет до +12 градусов

Погода в Петербурге уже во второй половине недели станет весенней. По данным городского Гидрометцентра, в четверг, 5 апреля, столбик термометра поднимется до отметки в 12 градусов.



Несмотря на тепло, по ночам температура будет падать ниже нуля. Примерно в середине месяца в Северной столице похолодает, однако к концу месяца петербуржцам обещают возвращение хорошей погоды.



Во вторник, 3 апреля, в городе объявлен «желтый» уровень опасности из-за штормового ветра. Скорость его порывов достигает 15-17 м/с.



На протяжении всего дня в Петербурге ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами возникает гололедица. Температура воздуха колеблется в районе нуля.

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