В ночь на 4 апреля разведут Литейный мост

В Северной столице в ночь на среду, 4 апреля, разведут Литейный мост. Технологическую разводку проведут с 01:40 до 04:45.

В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» уточнили, что наводку могут осуществить раньше указанного времени. Жителей и гостей город просят смотреть актуальную информацию.

Следить за разводкой мостов в режиме онлайн можно на главной странице сайта Мостотреста, а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга» в Google Play и AppStore, которые работают с августа 2017 года и доступны на трех языках – русском, английском и китайском.

Навигация на Неве и Малой Неве начнется 10 апреля. Через десять дней откроют и рукава Невы. В преддверии старта сезона в городе тестируют механизмы мостов.