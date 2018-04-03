В Петербурге запустят трамваи до Петергофа

Смольный намерен построить скоростную трамвайную сеть до Петергофа. Власти города объявят конкурс на строительство до конца недели, сообщили «Ведомости» со ссылкой на комитет по инвестициям, заказчика проекта.

Стоимость работ оценивают в 10,6 млрд рублей, которые выделят в правительстве города. На эти средства предстоит построить почти 20 километров трамвайных путей.

Первый участок длиной около шести километров будет проходить от существующих путей на улицах Маршала Казакова, Маршала Захарова, Балтийском бульваре, проспекте Героев до Петергофского шоссе. Затем построят второй участок от Петергофского шоссе до Петергофа. Первая часть маршрута должна быть закончена к 2023 году.

Председатель комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Алексей Васильев заявил, что пользоваться трамваями, согласно наиболее пессимистичным прогнозам, будут 17 млн человек в год. Эксперты настроены на более высокое число — 30 млн пассажиров.

В настоящее время доехать из Петербурга до Петергофа можно на маршрутах или при помощи электрички от Балтийского вокзала. Второй способ неудобен для туристов, поскольку от станции Новый Петергоф до главных достопримечательностей приходится добираться почти три километра.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.