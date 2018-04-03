В Петербурге 3 апреля пойдет снег и усилится ветер

В Северной столице во вторник, 3 апреля, ожидается усиление ветра и мокрый снег. Прогноз со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщили в ГУ МЧС по городу.

Днем в Петербурге пойдет небольшой мокрый снег, а на дорогах местами возникнет гололедица. Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. Ожидается переменная облачность.

Жителей города предупредили о штормовом ветре, скорость которого достигнет 15-17 м/с. Специалисты объявили «желтый» уровень опасности погоды.

Петербуржцев просят соблюдать меры безопасности, не находиться рядом с шаткими конструкциями и не подходить близко к деревьям.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.