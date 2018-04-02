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Картина дня: «Зенит», падение фонаря у Московского вокзала и пробки в центре Петербурга

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© Фото: fc-zenit.ru

Темы дня

Петербургская команда пытается выбиться в тройку лидеров чемпионата России, главному инженеру вокзала предъявлено обвинение по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, из-за чего парализовалось движение у Дворцового моста.

Главным инфоповодом понедельника, 2 апреля, согласно данным системы «Монитор», стал футбольный клуб «Зенит». Петербургские СМИ обсуждали победу игроков над «Уфой», возможный уход тренера Роберто Манчини и слова вице-премьера РФ Виталия Мутко о проблемах команды.

Накануне, 1 апреля, «Зенит» со счетом 2:1 обыграл игроков из Уфы. Первым о победе сине-бело-голубыл сообщил «78.ру» (18:30), Gazeta.SPb (18:40) и «Фонтанка» (18:45).

Счет во встрече открыл Бранислав Иванович, а преимущество команды увеличил автогол Ионица Неделчару. «Уфе» удалось отыграть один мяч благодаря усилиям Ивана Пауревича.

«Зенит» смог прервать серию из трех ничьих. В настоящее время у петербуржцев 42 очка. Они располагаются на четвертом месте турнирной таблицы, уступая «Локомотиву», лидеру чемпионата, семь очков.

На следующий день после игры спортивный журналист Василий Уткин написал на своей странице в Twitter, что тренер Манчини «ни при каких обстоятельствах» не останется в «Зените» на следующий сезон. Он подчеркнул, что сделал вывод на основе «не оставляющих сомнений свидетельств».

Проблемы клуба прокомментировал Виталий Мутко, бывший руководитель Российского футбольного союза. Вице-премьер РФ заявил, что ему не нравится, «когда люди ищут объяснения на стороне, а не в игре». Он добавил, что «главное — не ныть, и все встанет на свои места».

Второй наиболее обсуждаемой темой дня по версии «Монитора» стало продолжение расследования дела о падении на ребенка фонаря у Московского вокзала. Первыми среди петербургских СМИ написали «Фонтанка» (12:10), «78.ру» (12:20), «Невские новости» и «Мой район» (12:35).

Управление Следственного комитета по СПб предъявило обвинение главному инженеру Московского вокзала Северо-Западной региональной дирекции железнодорожных вокзалов. По версии сотрудников СК РФ, происшествие 6 августа 2017 случилось из-за ненадлежащего исполнения обвиняемым своих профессиональных обязанностей.

Инженера отпустили под обязательство о явке. Расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности продолжается.

На третьем месте, по данным «Монитора», стали сообщения о пробках на Невском проспекте. Первыми о заторах рассказали «Невские новости» и «78.ру» (10:30), «Санкт-Петербург.ру» и «Аргументы и Факты Санкт-Петербург» (11:20), «Агентство Бизнес Новостей» (11:40).

Движение в центре Северной столицы парализовал ремонт Дворцового моста. С утра 2 апреля пробки скопились на Невском и Адмиралтейском проспектах, а также Дворцовой набережной. Скорость движения не превышала 5 км/ч.

Работы на мосту продлятся до 13 апреля. Поочередно на переправе будут ограничивать движение транспорта на нескольких полосах.

Самими оперативными СМИ в Петербурге 2 апреля стали «Фонтанка.ру», «Невские новости» и «Деловой Петербург».

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