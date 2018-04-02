К музею Достоевского в Петербурге пристроят пятиэтажный корпус

В Петербурге согласовали строительство нового корпуса музея Достоевского. Помещение будет пристроено к дому, в котором находится учреждение.

Размещение объекта в Кузнечном переулке, участок 11, согласовали в понедельник, 2 апреля, на совещании в Смольном. В пресс-службе вице-губернатора Петербурга Игоря Албина сообщили, что заявление о создании нового корпуса подал Фонд поддержки и развития музея Ф.М. Достоевского «Петербург Достоевского».

Строительство пятиэтажного здания приурочено к 200-летию со дня рождения писателя, отмечающееся в 2021 году. Его площадь составит почти 2100 квадратных метров.

В корпусе обустроят театральный зал, литературное кафе, интерактивную библиотеку, лекционные залы, зимний сад, книжный магазин и хранилища.

Литературно-мемориальный музей Достоевского отрыли в 1971 году в доме №5/2 на Кузнечном переулке. Писатель снимал там квартиру в 1846 году и в период с 1878 по 1881 год.

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