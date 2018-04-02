В ЗакСе посоветовали не выбирать почетных граждан Петербурга в 2018 году

Власти Петербурга рекомендовали не присваивать в 2018 году звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Решение было принято постоянной комиссией по образованию, науке и культуре Законодательного собрания.

Глава комиссии Максим Резник заявил, что большинство коллег согласились с его предложением, сообщил ТАСС. Он отметил, что проведение президентской избирательной компании и пожар в Кемерово помещали широкому обсуждению кандидатур, представленных общественными организациями. Депутат добавил, что Законодательное собрание имеет право не согласиться с рекомендацией комиссии.

Глава фракции «Справедливая Россия» в городском парламенте Алексей Ковалев выступил против инициативы. Он отметил, что власти должны поощрить граждан, много лет трудившихся на благо Северной столицы.

На присвоение звания «Почетного гражданина Санкт-Петербурга» были выдвинуты режиссер Александр Сокуров, докутор физико-математических наук Марк Башмаков, заслуженный тренер СССР, РСФСР и Украины Герман Зорин, бывший ректор Европейского университета Борис Фирсов и нейрохирург Борис Рачков.

В 2017 году почетными граждами стали партиарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Совета Федерации, бывший губернатор города Валентина Матвиенко. На получение звания претендовали девять человек, в том числе Сокуров и Рачков.

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