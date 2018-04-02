В Петербурге закроют Норвежский университетский центр

Норвежский университетский центр в Петербурге будет закрыт по рекомендации ректората, выданной университету Осло.

Причиной решения стала проверка, которую организовала прокуратура в конце 2017 года, сообщил РБК со ссылкой на издание Uniforum. В декабре в центре были обнаружены нарушения в документах 18 студентов их Норвегии и Швеции. У них были неправильно оформлены приглашения, на основании которых выдавались визы. Учащихся позднее выслали на родину.

Председатель правления центра Арне Амундсен заявил, что учреждение работало два десятка лет, поэтому его дальнейшая судьба решалась на «всестороннем обсуждении».

«В закрытии центра нет ничего хорошего, но понимая ответственность, которая возложена на правление, мы сочли, что это станет лучшим решением», — отметил Амундсен.

Норвежский университетский центр продолжит работать до конца 2018 года. Запланированный на апрель приезд зарубежных студентов отменили из-за малого числа желающих.

Учреждение существует в Петербурге с 1998 года. Его открыли для проведения исследовательской и преподавательской деятельности в России. Работу центра финансировали университеты Осло, Бергена, Трумсе и Ставангера.

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