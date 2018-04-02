Петербургские судостроители увеличат долю гражданской продукции

Судостроительные предприятия Санкт-Петербурга начнут выпускать гражданскую продукцию. Вопрос обсуждался на заседании совета по конверсии организаций оборонной промышленности Северной столицы.

Эксперты подчеркнули, что у городских верфей наблюдается стабильная ситуация — у них есть контракты на перспективу до 2020 года. Несмотря на это, специалисты подчеркнули, что почти все производство ориентировано на государственный оборонный заказ.

Президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов заявил, что на протяжении нескольких лет предприятия реформируются под гражданское судостроение. «Адмиралтейские верфи» заключили контракт на строительство шести рыболовекцих траулеров. В «Северной верфи» намерены довести долю гражданской продукции до 56%. Руководство отметило готовность к сотрудничеству с рыбной промышленностью. Подробности соглашений, утвержденных производителями, в данный момент не уточняются.

Вице-губернатор Петербурга Сергей Мовчан заявил, что Смольный поможет предприятиям в освоении рынка гражданской продукции.

В общей сложности сфера судостроения в Санкт-Петербурге состоит из 43 предприятий и организаций. В настоящее время «Адмиралтейские верфи» занимаются строительством судов гражданского и военного назначения — арктических танкеров, ледоколов, подводных и малых моторных лодок. Заказчиками продукции выступают военно-морской флот и Министерство обороны России.

Основная продукция «Северной верфи» — боевые надводные корабли. По заказу отечественных и зарубежных организаций, Минобороны РФ и иностранных военно-морских сил были произведены крейсеры, эскадренные миноносцы, сторожевые корабли. Завод также изготавливает контейнеровозы, научно-исследовательские и пассажирские суда.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.