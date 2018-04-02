В Петербурге к ЧМ-2018 появится туристическая полиция

В Петербурге, Сочи и Казани в преддверии Чемпионата мира по футболу появятся подразделения туристической полиции. Их создадут в течение месяца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В структуры примут сотрудников строевых подразделений патрульно-постовой службы. Волк отметила, что изменения не повлияют на существующую численность штата.

В других городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, создадут специализированные группы из полицейских, знающих иностранные языки. Они займутся происшествиями с участием иностранцев в период с 25 мая по 25 июля.

Официальный представитель МВД добавила, что сотрудники туристической полиции будут носить нарукавную повязку в качестве опознавательного знака.

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В настоящее время туристическая полиция существует в Москве. С 2014 года сотрудники, владеющие английским, французским, испанским или китайским языком, патрулируют наиболее популярные среди зарубежных граждан улицы.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На петербургской «Зенит-арене» состоятся не только игры группового раунда, но и одна из полуфинальных встреч и матч за третье место.

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