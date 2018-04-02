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Стройплощадка «Ренейссанс Констракшн» на Введенском канале выгнала петербуржцев ходить по проезжей части

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© Фото: Татьяна Горская
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    Горожане подали через портал «Наш Санкт-Петербург» жалобу, которая не прошла модерацию.

    Жители Петербурга пожаловались на строительную площадку АО «Ренейссанс Констракшн», расположенную на Введенском канале, 4. Из-за проведения работ пешеходам приходится идти по проезжей части.

    Как рассказала «Санкт-Петербург.ру» Татьяна Горская, прораб строительной компании объяснил, что участок арендован, поэтому люди должны обходить его. Она назвала действия генподрядчика «наглостью, которая угрожает горожанам».

    «Это такая своеобразная организация, что у них там все по-другому устроено, и их как-то мало волнует, что там нарушения или не нарушения. Вот так вот», – заявила Горская.

    Татьяна добавила, что оставляла обращение о проблеме на портале «Наш Санкт-Петербург», однако оно не прошло модерацию. По ее мнению, это связано с влиятельностью застройщика. Горская отметила, что больше не собирается обращаться к властям.

    Согласно информационному щиту объекта, инвестором проекта выступает ООО «Десна Форум», а заказчиком – ООО «Строй-Альянс». Строительство бизнес-центра с подземной парковкой должно было завершиться в июне 2017 года. За месяц до окончания срока жители города опубликовали фотографии, на которых видна пустая стройплощадка.

    Корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» в «Десна Форум» и «Ренейссанс Констрашкн» не смогли оперативно дать комментарий по ситуации на Введенском канале.

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