Крестный ход на Вербное воскресенье ограничит движение в Петербурге

В центре Петербурга 1 апреля из-за проведения крестного хода в честь Вербного воскресенья ограничат движение транспортных средств, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Водители с 09:00 до 12:00 не смогут воспользоваться Малой Морской улицей на участке от Почтамтской улицы до Вознесенского проспекта. Будет закрыт проезд по Исаакиевской площади и Адмиралтейскому проспекту от Вознесенского проспекта до улицы Якубовича.

С 12 часов 31 марта до 09:00 1 апреля и с 12:00 до 14:00 1 апреля запретят остановку транспортных средств на Малой Морской от Почтамтской до улицы Якубовича.

Ограничения будут действовать на Адмиралтейском проспекте от Исаакиевской площади (проезд вдоль дома №1 по Вознесенскому проспекту) до улицы Якубовича и на самой площади вдоль нечетной стороны Вознесенского.

В крестном ходе у Исаакиевского собора примут участие воспитанники воскресных школ Северной столицы. В храме состоится Божественная литургия, которую возглавит митрополит Санкт-Петербурга и Ладожский Варсонофий.

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