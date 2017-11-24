Парк Лесотехнической академии могут полностью закрыть из-за террористов

Руководство Лесотехнической академии намерено полностью перекрыть доступ в свой парк для соблюдения норм антитеррористической безопасности. Проректор вуза по вопросам безопасности Александр Семенов сообщил, на границах парка появятся «контрольно-пропускные пункты».

Чтобы попасть внутрь, необходимо будет «подавать заявку» и устанавливать личность, а также иметь конкретную цель посещения, передает его слова «Фонтанка». Кроме того, в парке будут проводить платные экскурсии

В пятницу, 24 ноября, движение «Живой город» направило обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить закрытия парка. «Чтобы лишить десятки тысяч горожан возможности гулять в любимом парке, планируется выделение больших финансовых средств на установку неприступной для жителей ограды и контрольно-пропускных пунктов. Предлогом для таких действий является якобы забота об "антитеррористической безопасности"», – говорится в обращении.

Некоторые входы в парк с Новороссийской улицы уже закрыты и заварены. В планах руководства академии закрыть парк для всех, кроме студентов и сотрудников учебного заведения.

Ранее, 7 октября этого года, было подписано постановление правительства России. В нем обозначены требования к антитеррористической безопасности вузов и прилегающих к ним территорий. За игнорирование этих требований следуют санкции, которые уже были направлены в адрес академии.

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