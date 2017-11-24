Глава Минтранса: Критическая точка по «Беговой» пройдена

Станция петербургского метро «Беговая» находится в «красной» зоне строящихся объектов к ЧМ- 2018 года. Об этом в пятницу, 24 ноября, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, который находится в Северной столице на инспекции хода работ на «зеленой» ветке подземки.

Соколов рассказал, что в красной зоне отстающих объектов будущего чемпионата находится только «Беговая». При этом он уточнил, что критическая точка уже пройдена. По словам вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, в декабре завершатся работы по бетонированию, а на январь следующего года назначены монтаж подсистем и отделочные работы.

Ранее стало известно, что Албин оставил руководство КРТИ без выходных из-за строительства «Беговой». Сейчас отставание от графика работ по станции «Беговая» составляет месяц. Сообщается, что это произошло из-за обводненных грунтов и нехватки рабочих.

Гендиректор подрядной организации заявлял, что к ЧМ-2018 станцию могут оставить на прогон – поезда не будут на ней останавливаться. При этом правительство Петербурга и «Метрострой» все равно хотят сдать «Беговую» и «Новокрестовскую» к 1 апреля следующего года – то есть к началу чемпионата.