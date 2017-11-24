В выходные в Петербурге ожидается потепление

На ближайших выходных, 25 и 26 ноября, в Петербурге ожидается потепление.

По данным Северо-Западного УГМС, в субботу, 25 ноября, ночью будет от 1 до 3 градусов тепла, днем температура воздуха будет варьироваться от +3 до +5 градусов. Ожидается умеренный дождь.

В воскресенье будет прохладнее — ночью температура воздуха опустится до нуля, днем поднимется лишь до +3. Ожидается мокрый снег и дождь.

В пятницу днем, 24 ноября, ожидается сильный ветер до 12 метров в секунду, а также снег с дождем. Воздух прогреется до +3.