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Албин оставил руководство КРТИ без выходных из-за строительства «Беговой»

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© Фото: dp.ru

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Новую станцию могут не успеть сдать к 1 марта.

Ответственные за строительство метро петербургские чиновники комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) лишились выходных и праздничных дней. Об этом в пятницу, 24 ноября, заявил вице-губернатор Игорь Албин во время обхода строящейся станции «Беговая».

«Праздники и выходные для вас отменяются, – заявил вице-губернатор главе комитета Сергею Харлашкину и его заместителю Михаилу Цалко. – Переезжайте на объект».

По словам вице-губернатора, Смольному осталось освоить 10 млрд рублей.  Три из них необходимо освоить в марте.

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Ранее стало известно, что отставание от графика работ по станции «Беговая» составляет месяц. Сообщается, что это произошло из-за обводненных грунтов и нехватки рабочих.

Гендиректор подрядной организации заявлял, что к ЧМ-2018 станцию могут оставить на прогон – поезда не будут на ней останавливаться. При этом правительство Петербурга и «Метрострой» все равно хотят сдать «Беговую» и «Новокрестовскую» к 1 апреля следующего года – то есть к началу чемпионата.

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