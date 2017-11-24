«Трансстрой» не смог отсудить у Смольного 413 млн рублей за депо «Южное»

«Трансстрой» не смог взыскать с правительства Петербурга 413 млн рублей. Иск компании был связан с контрактом на строительство депо «Южное».



Бывший подрядчик «Зенит арены» пытался компенсировать задолженность и убытки, которые понес в результате расторжения контракта по инициативе Смольного. Однако суд отказал компании в иске. Причины отказа пока неизвестны, поскольку мотивировочная часть решения не опубликована.

В середине декабря минувшегогода правительство Петербурга в одностороннем порядке расторгло госконтракт с «Трансстроем» на строительство электродепо «Южное». Среди причин расторжения контракта - отставание от сроков строительства инженерных сетей, административно-бытового корпуса, топливозаправочного пункта.

Компания не успела до ноября накрыть кровлей и пустить отопление в двух отстойно-ремонтных корпусах и столовой. «Трансстрою» также вменяется некачественное выполнение работ. Сумма непогашенного аванса со стороны «Трансстроя» составляет 359 млн рублей.

Теперь компания «ЛенСпецСМУ», входящая в ГК «Эталон», достраивает электродепо «Южное» за 5,4 млрд рублей. Она победила в тендере на достройку депо для Фрунзенского радиуса метро.