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Куда направят ВСД: трасса за 150 млрд рублей пройдет над колонией

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© Фото: kudrovolofe.ru

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При этом до сих пор неизвестно, как именно трасса пройдет через Неву.

За последний год вокруг строительства Восточного скоростного диаметра (ВСД) появлялась масса противоречивой информации. На конференции по проектированию транспортной инфраструктуры, которая проходит в Северной столице, заместитель технического директора АО «Институт Стройпроект» Татьяна Кузнецова рассказала о том, каким станет будущая автомагистраль - именно эта компания занимается проектированием двух участков дороги. 

Трасса с длинным названием

 

Восточный скоростной диаметр – это неофициальное название будущей автомагистрали. По документам она называется «Широтная магистраль скоростного движения с мостом через реку Неву в створе улиц Фаянсовая и Зольная». При этом до конца неизвестно, будет ли построен тот самый мост. До сих пор рассматривается два варианта: создание неразводного моста или тоннеля. В любом случае переправа через Неву будет круглосуточной.

Уже известен маршрут ВСД. Магистраль начнется от Западного скоростного диаметра (ЗСД) в районе Благодатной улицы, будет пересекать Неву рядом с уже существующим Финляндским железнодорожным мостом и пройдет до развязки с КАД вблизи деревни Кудрово. Далее пройдет по территории Ленобласти до примыкания к Мурманскому шоссе. Общая длина проектируемой магистрали составляет 22,4 километра, из которых 14,2 км будут находиться в Петербурге, а 8,2 км - в области.

При этом еще в сентябре этого года сообщалось, что ВСД может быть продлен до южного микрорайона Всеволожска в Ленобласти. Такая трассировка помогла бы разгрузить автомобильное движение по Колтушскому шоссе. В областном комитете по дорожному хозяйству «Санкт-Петербург.ру» сообщили, что на данный момент идет предпроектная проработка трассировки. Первый заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин уже обозначил пятилетний срок строительства ответвления ВСД в сторону Всеволожска и предположил, что инвестором будет ВТБ. 

Финляндский мост. Фото: opeterburge.ru
 

Быстрее всех

 

Ориентировочная стоимость ВСД – 150 млрд рублей. Для сравнения: стоимость всех участков ЗСД составила 220 млрд рублей. При этом общая протяженность его более чем в два раза выше – 46,6 км.

Передвигаться по новой трассе можно будет со скоростью до 120 км в час. Это быстрее, чем по ЗСД, где предельная скорость – 110 км в час.  С дорогами Ленобласти ВСД соединят десять развязок, семь из которых будут находиться на территории Петербурга. Планируется, что в центральном участке за сутки смогут проехать 84 тыс. автомобилей. Он станет самым напряженным.

Большой участок трассы пройдет на территории железной дороги. Предусмотрены переходы через ж/д пути.

Езда над заключенными

 

«Самый сложный участок трассы - это тот, который пройдет через территорию исправительной колонии № 7. Такой маршрут предусмотрен Генпланом, - рассказала Кузнецова. - Мы рассматривали альтернативные варианты трассировки. Планировали обойти ее с южной стороны по улице Ворошилова – это вызвало широкий общественный резонанс, и такой вариант был отклонен на этапе согласования в Заксобрании». По ее словам, сейчас рассматривается вариант создания эстакады над колонией. Идут согласования с ФСИН.

При этом ранее сообщалось, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Смольного разрабатывает новые варианты трассировки ВСД, так как договориться о переносе колонии не удалось.

Планом ВСД серьезно обеспокоены жители Красногвардейского района, так как трасса будет проходить прямо под окнами жилых домов. Они опасаются, что от такого соседства будет шумно и пыльно.

Фото: "Санкт-Петербург.ру"
 

В начале апреля в парке Малиновка прошел согласованный митинг против строительства ВСД. После этого инициативная группа отправила официальное письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием пересмотреть проект трассы, под обращением подписались более 1500 человек.

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