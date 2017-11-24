Куда направят ВСД: трасса за 150 млрд рублей пройдет над колонией

За последний год вокруг строительства Восточного скоростного диаметра (ВСД) появлялась масса противоречивой информации. На конференции по проектированию транспортной инфраструктуры, которая проходит в Северной столице, заместитель технического директора АО «Институт Стройпроект» Татьяна Кузнецова рассказала о том, каким станет будущая автомагистраль - именно эта компания занимается проектированием двух участков дороги.

Трасса с длинным названием

Восточный скоростной диаметр – это неофициальное название будущей автомагистрали. По документам она называется «Широтная магистраль скоростного движения с мостом через реку Неву в створе улиц Фаянсовая и Зольная». При этом до конца неизвестно, будет ли построен тот самый мост. До сих пор рассматривается два варианта: создание неразводного моста или тоннеля. В любом случае переправа через Неву будет круглосуточной.

Уже известен маршрут ВСД. Магистраль начнется от Западного скоростного диаметра (ЗСД) в районе Благодатной улицы, будет пересекать Неву рядом с уже существующим Финляндским железнодорожным мостом и пройдет до развязки с КАД вблизи деревни Кудрово. Далее пройдет по территории Ленобласти до примыкания к Мурманскому шоссе. Общая длина проектируемой магистрали составляет 22,4 километра, из которых 14,2 км будут находиться в Петербурге, а 8,2 км - в области.

При этом еще в сентябре этого года сообщалось, что ВСД может быть продлен до южного микрорайона Всеволожска в Ленобласти. Такая трассировка помогла бы разгрузить автомобильное движение по Колтушскому шоссе. В областном комитете по дорожному хозяйству «Санкт-Петербург.ру» сообщили, что на данный момент идет предпроектная проработка трассировки. Первый заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин уже обозначил пятилетний срок строительства ответвления ВСД в сторону Всеволожска и предположил, что инвестором будет ВТБ.

Финляндский мост. Фото: opeterburge.ru

Быстрее всех

Ориентировочная стоимость ВСД – 150 млрд рублей. Для сравнения: стоимость всех участков ЗСД составила 220 млрд рублей. При этом общая протяженность его более чем в два раза выше – 46,6 км.

Передвигаться по новой трассе можно будет со скоростью до 120 км в час. Это быстрее, чем по ЗСД, где предельная скорость – 110 км в час. С дорогами Ленобласти ВСД соединят десять развязок, семь из которых будут находиться на территории Петербурга. Планируется, что в центральном участке за сутки смогут проехать 84 тыс. автомобилей. Он станет самым напряженным.

Большой участок трассы пройдет на территории железной дороги. Предусмотрены переходы через ж/д пути.

Езда над заключенными

«Самый сложный участок трассы - это тот, который пройдет через территорию исправительной колонии № 7. Такой маршрут предусмотрен Генпланом, - рассказала Кузнецова. - Мы рассматривали альтернативные варианты трассировки. Планировали обойти ее с южной стороны по улице Ворошилова – это вызвало широкий общественный резонанс, и такой вариант был отклонен на этапе согласования в Заксобрании». По ее словам, сейчас рассматривается вариант создания эстакады над колонией. Идут согласования с ФСИН.

При этом ранее сообщалось, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Смольного разрабатывает новые варианты трассировки ВСД, так как договориться о переносе колонии не удалось.

Планом ВСД серьезно обеспокоены жители Красногвардейского района, так как трасса будет проходить прямо под окнами жилых домов. Они опасаются, что от такого соседства будет шумно и пыльно.

Фото: "Санкт-Петербург.ру"

В начале апреля в парке Малиновка прошел согласованный митинг против строительства ВСД. После этого инициативная группа отправила официальное письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием пересмотреть проект трассы, под обращением подписались более 1500 человек.