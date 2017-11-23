Производители асфальта раскритиковали работу Минстроя

Работа Министерства строительства РФ вредит развитию транспорта, считают производители асфальта. Такое мнение 23 ноября высказал президент ассоциации "Росасфальт" Николай Быстров на конференции "Проектирование транспортной инфраструктуры" в Петербурге, передает корреспондент "Санкт-Петербург.ру".

По словам Быстрова, министерство ответственно, например, за то, что в этом году значительно увеличилась стоимость железнодорожных перевозок щебня. "Министерство не справляется с обязанностями регулятора. Но необходимо не просто критиковать его работу, но и предлагать пути развития", - считает Быстров.

Эксперт призвал реформировать ценообразовательную политику, чтобы она отвечала интересам транспортной отрасли и интересам государства в целом. По его словам, это можно помочь избежать скачков стоимости перевозок в следующем году.

Ассоциация "Росасфальт" включает в себя компании АБЗ-1, АБЗ-РАД, "Автобан", "Рубитрон" и другие крупные производства.