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Производители асфальта раскритиковали работу Минстроя

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© Фото: Instagram / @idbronskiy

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Ассоциация "Росасфальт" назвала его плохим регулятором.

Работа Министерства строительства РФ вредит развитию транспорта, считают производители асфальта. Такое мнение 23 ноября высказал президент ассоциации "Росасфальт" Николай Быстров на конференции "Проектирование транспортной инфраструктуры" в Петербурге, передает корреспондент "Санкт-Петербург.ру".

По словам Быстрова, министерство ответственно, например, за то, что в этом году значительно увеличилась стоимость железнодорожных перевозок щебня. "Министерство не справляется с обязанностями регулятора. Но необходимо не просто критиковать его работу, но и предлагать пути развития", - считает Быстров.

Эксперт призвал реформировать ценообразовательную политику, чтобы она отвечала интересам транспортной отрасли и интересам государства в целом. По его словам, это можно помочь избежать скачков стоимости перевозок в следующем году.

Ассоциация "Росасфальт" включает в себя компании АБЗ-1, АБЗ-РАД, "Автобан", "Рубитрон" и другие крупные производства.

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