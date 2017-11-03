Тим Кук: IPhone X дешевле чашки кофе

Глава компании Apple Тим Кук заявил, что покупка нового IPhone X за одну тысячу долларов сравнима с покупкой чашки кофе, если разбить платежи по месяцам, передает портал Gizmodo.

По программе обмена в США ежемесячный взнос за iPhone X составляет 56 долларов в месяц. Средняя стоимость порции латте в кофейне в центре Нью-Йорка обойдется в два или четыре доллара в зависимости от размера.

Новый аппарат стал действительно самым дорогим за всю историю корпорации. Прибыль Apple, по предварительной ифнормации, составит за следующие три месяца более 87 млрд долларов. При этом большая доля придется на продажи iPhone X.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», чтобы купить юбилейный iPhone потенциальным покупателям Северной столицы предлагают отстоять за них очередь за дополнительную плату.

Подобные предложения размещены на сервисах по продаже товаров и услуг с рук. За право купить новый смартфон одним из первых занимающие очередь просят около 10% от его стоимости. Обойдется это в сумму от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.