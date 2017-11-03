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Американское консульство в Петербурге снова начало выдавать визы

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© Фото: vnewyorke.com

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Но в ограниченном порядке.

Американские консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке частично возобновили выдачу виз в США.

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Сейчас визы выдают лишь тем, кто не должен проходить собеседование. К этой категории относят тех, кто уже получал до этого американскую визу и теперь подает на новую той же категории. При этом с момента истечения срока действия прошлой визы должно пройти не больше года.

Тем, кто планирует получить визу впервые или больше чем через год с момента истечения прошлой визы, придется ехать на собеседование в столицу России.

В минувшем августе посольство США в РФ объявило о том, что приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах. 

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