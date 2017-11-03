В соцсетях заблокировали десятки пабликов "Партии националистов" и "Артподготовки"

В пятницу, 4 ноября, десятки пабликов незарегистрированной "Партии националистов" и запрещенной в России неофициальной группы Вячеслава Мальцева "Артподготовка" недоступны пользователям социальной сети "ВКонтакте".

"Данный материал заблокирован на территории Российской Федерации на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 31.10.2017 № 27-31-2017Ид5684-17", — написано по адресам страницы "Партии националистов" и ее региональных отделений. Ее сопредседатель Иван Белецкий заявил телеканалу "Дождь", что заблокировано около 70 ресурсов.

По его словам, подобной тотальной блокировке подверглось исключительно его движение – паблики других националистов под запрет не попали.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала столичных членов "Артподготовки", которые, по версии спецслужб, планировали на 4-5 поджоги административных зданий и нападение на полицейских. Все члены ячейки задержаны, изъято 15 бутылок с зажигательной смесью.

В ФСБ также добавили, что пресечена деятельность ячеек "Артподготовки" в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по ст.30 и ч.2 ст.205 УК РФ "террористический акт".