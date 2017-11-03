Россияне стали более оптимистично оценивать свое финансовое состояние

Жители России стали оптимистичнее оценивать свое финансовое состояние. Согласно данным Росстата, индекс произошедших изменений личного материального положения вырос до -11,7%, сообщают Известия.

ИПМП позволяет определить, насколько количество отрицательных оценок изменения материального положения превышает количество положительных.

В третьем квартале 2017 года ИПМП составил -11,7% - эта цифра почти в два раза выше, чем в предыдущие два года.

Позитивнее свое материальное положение, как правило, оценивают люди до 30 лет и женщины. Россияне, которым за 50 лет, смотрят на это более пессимистично.