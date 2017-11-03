С 6 ноября Петербург ждут новые ограничения на дорогах

С понедельника, 6 ноября, на дорогах Петербурга будут введены новые ограничения движения, сообщают в КРТИ.

Так, с 6 по 30 ноября из-за строительных работ будет ограничено движение по Московскому шоссе от Колпинского шоссе до границы с Ленобластью. По пятницам, субботам и будним дня строители не будут работать с 17:00 до 20:00, а с 17 ноября - по воскресеньям и будним дням с 6:00 до 9:00.

До 20 ноября будет полностью закрыто движение у дома №29 по Староорловской улице из-за работ по прокладке газопровода.

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Строительство светофора с 7 по 29 ноября ограничит движение у дома №1 по Приморском шоссе.

До 18 ноября автомобилистам станет труднее проехать по набережной Обводного канала с 22:00 до 07:00.

С 7 ноября по 1 июля следующего года будет ограничено движение транспорта по проспекту Ленина от Летней улицы до Гражданской улицы.

С 7 по 30 ноября из-за размещения временного ограждения будет ограничено движение на перекрестке Гранитной улицы и Новочеркасского проспекта, а также на перекрестке проспекта Шаумяна и Казанской улицы.