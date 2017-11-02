Стало известно «слово года»

В четверг, 2 ноября, британское издательство HarperCollins, которое выпускает толковый словарь английского языка Collins English Dictionary, определило «слово года».

«Словом года» стало словосочетание fake news (фейковые новости), буквально обозначающее «поддельные новости». Издание определяет fake news как «ложную, часто сенсационную информацию, распространяемую под видом новостей».

По данным издательства, частота использования выражения fake news с 2016 по 2017 год выросла на 365%, что связывается с высказываниями президента США Дональда Трампа.

На звание «слово года» было несколько претендентов. В их число вошло слово unicorn («единорог»). Помимо мифических животных с рогом на голове так называют новые стартапы, которые оцениваются более чем в $1 млрд.

Также в списке оказалось словосочетание echo chamber («эхо-камера»), которое обозначает ситуацию, когда окружающие разделяют мнение другого человека только потому, что о нем узнают сторонники сходных взглядов

В 2016 году HarperCollins «словом года» стало Brexit - выход Великобритании из ЕС.