Водители поменяют бумажные права на электронные

Правительство России утвердило порядок получения электронных паспортов на транспортные средства – документов нового поколения, которые призваны в недалеком будущем полностью заменить бумажные аналоги, сообщают Аргументы недели.

Замена бумажного паспорта транспортного средства на электронный будет стоить 250 рублей. Сама процедура, итогом которой станет присвоение уникального номера электронного паспорта, займет не менее суток после заполнения электронной формы.

В электронный документ будут внесены сведения о приходном ордере по уплате утилизационного сбора за транспортное средство или об основаниях неуплаты утилизационного сбора за него, техническом осмотре, техническом обслуживании и ремонте, ограничениях (обременениях), страховании и страховых случаях, а также о ДТП с участием данного транспортного средства.

Новый паспорт будет содержать также и информацию о владельце авто: ФИО, дата рождения, номера ИНН и CНИЛС, наименование документа, удостоверяющего личность, и дата его выдачи, номер мобильного телефона, адрес электронной почты.

Ранее стало известно, что в Петербурге тариф на эвакуацию автомобиля увеличился с 2700 до 2815 рублей. Кроме того выросла цена каждого часа хранения машины на штрафстоянке - с 48,5 до 50,2 рублей Базовый тариф на эвакуацию транспортных средств категорий С и D установлен на уровне 16 894 рубля, на хранение — 100,46 рублей.

Тарифы увеличатся и на платные парковки - для автомобилей категории В он возрастет до 113,72 рубля вместо 107,7 рубля. Тариф увеличится и для грузовиков с прицепом - теперь он составит 19710 рублей.