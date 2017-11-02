В Петербурге продают место в очереди за iPhoneX

Чтобы купить юбилейный iPhone, который начнут продавать в пятницу, 3 ноября, потенциальным покупателям Северной столицы предлагают отстоять за них очередь за дополнительную плату.

Подобные предложения размещены на сервисах по продаже товаров и услуг с рук. За право купить новый смартфон одним из первых занимающие очередь просят около 10% от его стоимости. Обойдется это в сумму от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Дешевле всего купить место в очереди у метро «Улица Дыбенко», а дороже всего оно стоит на «Пионерской». Также за 10 тыс. рублей можно передать предзаказ на гаджет в Хельсинки. В Москве стоимость места стоит в разы дороже - до 40 тыс. рублей.

При этом начало продаж iPhone 8 в конце сентября прошел в петербургском ТЦ «Галерея» без особого ажиотажа.

Новый смартфон от Apple будет стоить от 79 тыс. 990 рублей.