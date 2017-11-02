  • 2 Ноябрь 2017
USD 03.11.2017 58.0869 -0.0688
USD ММВБ 21:17 0  
EUR 03.11.2017 67.6770 -0.0337
EUR ММВБ 21:17  
Нефть($) 02.11.2017 60.55 +0.17
Нефть(p) 02.11.2017 3517.16 +5.72

Уровень безработицы в России снизился до европейских показателей

Автор:


© Фото: strategyjournal.ru

Темы дня

В сентября он достиг годового минимума.

Безработица в России в сентябре 2017 года достигла годового минимума, сообщают Известия.

При этом в издание отмечают, что рост числа трудоустроенных граждан связан с сезонным подъемом спроса на рабочие места. Так, традиционно, в летний период спрос падает и начинает расти в осенние месяцы.

С учетом сезонных факторов безработица в России в сентябре составила 5,2%, что аналогично минувшему январю. Летом уровень безработицы достигал 5,4%, а на конец 2016 года показатель составлял 5,3%.

При этом уровень безработицы в сентябре впервые опустился до показателя 2014 года и стремится к отметке в 5%. В настоящий момент уровень безработицы в РФ сопоставим с показателями в развитых странах ЕС: в Германии показатель составляет 3,8%, в Великобритании – 4,4%.

По данным на июль, уровень безработицы в Петербурге составил 1,6%. В целом по Северо-Западу показатель безработицы значительно выше -  4%. По России уровень безработицы еще выше - 5,3%.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Куда сходить петербургскому школьнику в дни осенних каникул

    Увидеть балет «Щелкунчик» или выступление Куклачева, посмотреть на выставку LEGO и бои роботов – все это можно успеть сделать в дни осенних каникул. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, когда и где.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»
    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»
    26.10.17
    Какую люстру выбрать?
    24.10.17
    Бренд качественной одежды из Петербурга
    23.10.17
    Как создать эффективную интернет рекламу своими силами?
    20.10.17
    Российские матрасы продолжают триумфальный парад в интернете
    20.10.17
    Экскурсии в ОАЭ – путешествие в настоящую сказку

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram