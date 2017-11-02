Уровень безработицы в России снизился до европейских показателей

Безработица в России в сентябре 2017 года достигла годового минимума, сообщают Известия.

При этом в издание отмечают, что рост числа трудоустроенных граждан связан с сезонным подъемом спроса на рабочие места. Так, традиционно, в летний период спрос падает и начинает расти в осенние месяцы.

С учетом сезонных факторов безработица в России в сентябре составила 5,2%, что аналогично минувшему январю. Летом уровень безработицы достигал 5,4%, а на конец 2016 года показатель составлял 5,3%.

При этом уровень безработицы в сентябре впервые опустился до показателя 2014 года и стремится к отметке в 5%. В настоящий момент уровень безработицы в РФ сопоставим с показателями в развитых странах ЕС: в Германии показатель составляет 3,8%, в Великобритании – 4,4%.

По данным на июль, уровень безработицы в Петербурге составил 1,6%. В целом по Северо-Западу показатель безработицы значительно выше - 4%. По России уровень безработицы еще выше - 5,3%.