В Петербурге с 4 ноября вводятся новые ограничения движения

С субботы, 4 ноября, в Петерубрге вводятся новые ограничения движения транспорта, сообщают в ГАТИ и КРТИ.

С 4 по 17 ноября закроют движение транспорта по Торфяной дороге от Ситцевой улицы до Богатырского проспекта. На этот же срок ззакроют движение по Ситцевой улице от Стародеревенской улицы к Торфяной дороге.

До 13 ноября ограничат движение на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы.

С 4 ноября по 30 декабря ограничат движение транспорта у дома 57 по Большой Морской улице.

С 4 и 5 ноября закроют движение автотранспорта по улице Моисеенко от Синопской набережной до Новгородской улицы в связи с работами по прокладке газопровода.

С 6 по 9 ноября ограничат движение по Кирочной улице у улицы Красного Текстильщика.

С 8 по 10 ноября ограничат движение транспорта по улице Красного Текстильщика от улицы Моисеенко до Кирочной улицы.

Кроме того, с 4 по 5 ноября закроют движение по Кронверкской улице от Большой Пушкарской улицы до Кронверкского проспекта, включая перекрестки.

До 12 ноября работы по прокладке канализации закроют движение транспорта по боковому проезду Софийской улицы у дома №95.

С 5 по 18 ноября ограничат движение транспорта по Тульской улице у Большеохтинского моста, а с 5 по 25 ноября будет закрыто движение транспорта по проспекту Динамо от набережной реки Крестовки до Морского проспекта.