Названы самые популярные проездные у петербуржцев

Самой большой популярностью у петербуржцев и гостей города среди суточных проездных стал билет на пять дней, сообщают в Петербургском метрополитене.

С января по сентябрь билет на пять дней купили более 100 тыс. раз. Вторым по популярности стали билеты на неделю, их купили почти 79 тыс. штук. На третьем месте оказался билет на сутки – его приобрели около 67 тыс. раз.

Наименее популярны проездные на шесть дней. Их купили лишь 21,5 тыс. раз.

Проездной на сутки стоит 180 рублей, на двое суток – 255 рублей, на три дня – 340 рублей, на четыре – 425 рублей, на пять – 595 рублей и на шесть – 680 рублей.

Ранее сообщалось, что с ноября тайм-аут для суточных проездных увеличат в два раза – до 20 минут. Это коснется суточных единых проездных для трамваев, троллейбусов, автобусов и метро от одних до двух суток. Примечательно, что в июле в петербургском метро вдвое сокращали время повторного использования проездного - до 10 минут. Изначально планировалось, что тайм-аут для суточных проездных будет действовать полчаса. В мае этого года было решено сократить его до 20 минут.