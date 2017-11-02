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В Петербурге повысили тарифы на эвакуацию автомобилей

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© Фото: РИА "Новости"

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Возросла цена и платной парковки.

В Петербурге тариф на эвакуацию автомобиля увеличился  с 2700 до 2815 рублей, сообщают в Смольном.

Кроме того выросла цена каждого часа хранения машины на штрафстоянке -  с 48,5 до 50,2 рублей  Базовый тариф на эвакуацию транспортных средств категорий С и D установлен на уровне 16 894 рубля, на хранение — 100,46 рублей.

Тарифы увеличатся и на платные парковки - для автомобилей категории В он возрастет до 113,72 рубля вместо 107,7 рубля. Тариф увеличится и для грузовиков с прицепом  - теперь он составит 19710 рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября любой водитель, который оставит свой автомобиль в пилотной зоне, но не оплатит парковку, может быть оштрафован. Штрафы грозят тем, кто делал это на протяжении последних двух месяцев.

За время существования пилотной зоны платных парковок в Северной столице уже накопилось штрафов на 1,3 млрд рублей.

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